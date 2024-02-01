В Челябинской области шестерых мигрантов лишили гражданства за преступления

Осужденные за особо тяжкие преступления мигранты в Челябинске будут депортированы

0:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Челябинске в рамках операции "Нелегальный мигрант" приняты шесть решений о лишении гражданства иностранных граждан, совершивших особо тяжкие преступления.

По информации из ГУ МВД региона, все шестеро мигрантов отбывают наказания в местах лишения свободы. Об этом сообщает kursdela.biz.

После прекращения гражданства Российской Федерации, они будут депортированы на свою родину после освобождения.