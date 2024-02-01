В Челябинской области шестерых мигрантов лишили гражданства за преступления

В Челябинске в рамках операции "Нелегальный мигрант" приняты шесть решений о лишении гражданства иностранных граждан, совершивших особо тяжкие преступления.
По информации из ГУ МВД региона, все шестеро мигрантов отбывают наказания в местах лишения свободы. Об этом сообщает kursdela.biz.
После прекращения гражданства Российской Федерации, они будут депортированы на свою родину после освобождения.
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