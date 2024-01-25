Дети могли пострадать: на Кубани произошло землетрясение. Сила толчков - 4,4 балла

24 января на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,4, вызвавшее подземные толчки. СМИ сообщили об обрушении потолка в учебном заведении станицы Смоленской.
Однако, по информации BFM Кубань, в школе №49 лишь отвалилась штукатурка, а потолок не обвалился. Директор школы подчеркнула, что из детей никто не пострадал. Во время землетрясения школьников эвакуировали, и уроки для учеников начальных классов завершились.
Заместитель директора по воспитательной работе уточнила, что толчок послужил лишь причиной отпадению штукатурки, и не представляет угрозы зданию или ученикам. Школа, по её словам, ежегодно проводит работы по ремонту и устранению подобных проблем.
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