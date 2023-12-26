Житель Тюмени оплатил двухмиллионный долг по алиментам после ареста автомобиля

Прокуратура региона сообщила о случае, когда житель Тюмени, получивший заявление от матери своей 14-летней дочери, оплатил долг по алиментам после ареста своего автомобиля. Дело было заведено ранее, и сумма задолженности превысила 2,3 миллиона рублей.
Как сообщает nashgorod.ru, рамках прокурорской проверки судебные приставы арестовали автомобиль Toyota Land Cruiser 200, принадлежащий должнику. Уже через два дня после наложения ареста на транспортное средство мужчина полностью урегулировал свой долг по алиментам.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.