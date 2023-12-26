Житель Тюмени оплатил двухмиллионный долг по алиментам после ареста автомобиля

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Прокуратура региона сообщила о случае, когда житель Тюмени, получивший заявление от матери своей 14-летней дочери, оплатил долг по алиментам после ареста своего автомобиля. Дело было заведено ранее, и сумма задолженности превысила 2,3 миллиона рублей.

Фото: мвд.рф

Как сообщает nashgorod.ru, рамках прокурорской проверки судебные приставы арестовали автомобиль Toyota Land Cruiser 200, принадлежащий должнику. Уже через два дня после наложения ареста на транспортное средство мужчина полностью урегулировал свой долг по алиментам.