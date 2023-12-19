В Перми рассматривают дело о взятке сотруднику ФСБ в 100 млн рублей

1:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Григорий Царегородцев, бывший сотрудник ФСБ, был арестован 25 апреля 2023 года в связи с уголовным делом, рассматриваемым Пермским военным гарнизонным судом. Его обвиняют в сопротивлении полиции и получении взятки в размере 100 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Задержание произошло в кабинете военного следственного отдела Следственного комитета России по Пермскому гарнизону.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Судебное разбирательство, начатое сегодня, не включило в себя представление обвинительного заключения. Адвокаты Царегородцева подали ходатайство о переносе слушаний, и рассмотрение дела назначено на 25 декабря. Председательствует в суде Дмитрий Малмыгин, председатель Пермского гарнизонного суда.

По предварительной информации, бывший сотрудник ФСБ получил взятку от фигурантов дела о "русских хакерах", обещая помощь с переводом их уголовного дела из МВД в ФСБ и с прекращением уголовного преследования.

Царегородцев также обвиняется в уничтожении доказательств своей причастности к преступной деятельности и в оказании воздействия на подозреваемых в уголовном деле, чтобы те отказались от показаний. Важно отметить, что он использовал свои служебные связи для перевода подозреваемых в пермский следственный изолятор и последующего прекращения уголовного преследования.

Ранее, 9 февраля 2022 года, гендиректор кинокомпании "Саратовфильм" и другие лица были арестованы и обвинены в неправомерном использовании компьютерных программ, предназначенных для перевода денежных средств. Это третья хакерская группировка, пресеченная в России с начала 2022 года, среди которых были группы REvil и The Infraud Organization, сообщает properm.ru.

В Приамурье мужчину подозревают в даче взятки в миллион рублей сотруднику ФСБ