Депутат подорвал сельсовет в Закарпатье

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В здании Керецковского сельского совета в Закарпатской области раздались взрывы, сообщает в пятницу Нацполиция Украины.

Фото: Нацполиция Украины

ЧП произошло прямо на заседании. Депутаты вели бурные дебаты, потом один из них решил прибегнуть к самому убедительному аргументу — достал из кармана три гранаты и бросил их прямо в гущу событий.

По последним данным, 26 человек ранены, шестеро из них — в тяжёлом состоянии. Сам подрывник — на грани жизни и смерти, врачи проводят с ним реанимационные мероприятия.

На месте происшествия работают экстренные службы, ведутся следственные действия.