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Депутат подорвал сельсовет в Закарпатье

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Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В здании Керецковского сельского совета в Закарпатской области раздались взрывы, сообщает в пятницу Нацполиция Украины.

Депутат подорвал сельсовет в Закарпатье
Фото: Нацполиция Украины

ЧП произошло прямо на заседании. Депутаты вели бурные дебаты, потом один из них решил прибегнуть к самому убедительному аргументу — достал из кармана три гранаты и бросил их прямо в гущу событий.

По последним данным, 26 человек ранены, шестеро из них — в тяжёлом состоянии. Сам подрывник — на грани жизни и смерти, врачи проводят с ним реанимационные мероприятия.

На месте происшествия работают экстренные службы, ведутся следственные действия.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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