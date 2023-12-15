В здании Керецковского сельского совета в Закарпатской области раздались взрывы, сообщает в пятницу Нацполиция Украины.
ЧП произошло прямо на заседании. Депутаты вели бурные дебаты, потом один из них решил прибегнуть к самому убедительному аргументу — достал из кармана три гранаты и бросил их прямо в гущу событий.
По последним данным, 26 человек ранены, шестеро из них — в тяжёлом состоянии. Сам подрывник — на грани жизни и смерти, врачи проводят с ним реанимационные мероприятия.
На месте происшествия работают экстренные службы, ведутся следственные действия.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".