В Красноярске поймали наркосбытчика с "синтетикой" в мандаринах

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор Криминал

В Красноярске оперативники задержали наркосбытчика, нашпиговавшего запрещёнными веществами картошку и мандарины, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону в пятницу.

Фото: Pexels

Полицейские устроили засаду у дома 35-летнего жителя Свердловского района столицы края, подозревая его на основании оперативной информации в намерении сбыть партию наркотиков. Вскоре мужчина появился из подъезда. "Пройдёмте!" — обрадовались ему стражи порядка.

Но с собой у красноярца был лишь пакет с мандаринами и картошкой. Гражданина доставили в отдел и там объяснили, как это умеет делать полиция, что ему уже не отвертеться. Задержанный признался, что спрятал наркотики в дары природы.

Овощи и фрукты раскурочили и нашли в них 23 свёртка с синтетическим психостимулятором общей массой 23,5 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Попытка поделиться "новогодним настроением" для изобретательного наркодилера может обернуться сроком до 20 лет.

Наркотики в мандаринах