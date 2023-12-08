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В Брянске задержали сотрудников охранного предприятия, которое отвечало за безопасность школы в Брянске

1:22
Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора охранного предприятия Сергея Поддубного и школьную охранницу Галину Черткову частного охранного объединения "Агентство Экскалибур", которое отвечало за безопасность гимназии №5 в Брянске.

В Брянске задержали сотрудников охранного предприятия, которое отвечало за безопасность школы в Брянске
Фото: Фото: ГСУ СК России

"В рамках уголовного дела задержаны 40-летний Поддубный и 51-летняя Черткова", — сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, охранница не проверила ручным металлодетектором девочку, устроившую стрельбу. Следует отметить, что задержанным грозит лишение свободы до десяти лет. "Агентство Экскалибур" обвиняется в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух человек. Следователи продолжают раскрывать все обстоятельства произошедшего в гимназии №5.

Стрельба в Брянской гимназии №5 произошла в четверг, 7 декабря. В результате этого инцидента погибли два школьника, включая стрелка, и ещё пять человек получили ранения. По официальным данным пресс-службы МЧС РФ, двух пострадавших доставили вертолётом в Москву, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Врачи отмечают, что состояние подростков удовлетворительное.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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