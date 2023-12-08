Минздрав РФ сообщил, что раненые в брянской школе дети нормально перенесли полёт в Москву

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое детей, которые пострадали при стрельбе в брянской школе и были эвакуированы в Москву, успешно перенесли перелёт. Об этом рассказали в пресс-службе федерального министерства здравоохранения.

Фото: Pravda.Ru

В четверг утром произошла стрельба в гимназии № 5 в Брянске. По данным Следственного комитета, 14-летняя школьница пронесла в гимназию помповое ружьё и открыла огонь по одноклассникам. В результате два человека, включая девочку-стрелка, погибли, а ещё пять получили ранения. Заведено уголовное дело по факту убийства двух или более лиц. Двое пострадавших были доставлены на вертолёте МЧС Ми-8 в Москву.

"Двоих детей, находящихся в тяжёлом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр", — отметили в Минздраве.

Ведомство сообщило, что перелёт пациенты перенесли удовлетворительно.

Также в министерстве отметили, что в полёте раненых сопровождали врачи из специализированных медицинских учреждений.

Еще трое пострадавших остаются в брянских медучреждениях в состоянии средней тяжести, добавили в ведомстве. Глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко следит за их состоянием и лечением.