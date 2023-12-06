Трехлетняя малышка получила ожог в детском саду от моющего средства

Трехлетняя девочка получила ожог в детском саду в Ржеве, когда случайно опрокинула на себя ведро с моющей жидкостью, сообщил Следственный комитет Российской Федерации по Тверской области.
Инцидент произошел 6 декабря в детском саду города Ржев. После того, как ребенок опрокинул на себя ведро с моющей жидкостью, ей потребовалась медицинская помощь.
По информации из источника "Вести-Тверь", жидкость вызвала ожог бедра у маленькой девочки. Региональный Следственный комитет проводит предварительное расследование по поводу травмирования ребенка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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