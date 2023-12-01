У пассажирского самолёта в Новосибирске отказала система управления после вылета

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Самолёт "ИрАэро" с 78 пассажирами на борту совершил экстренную пасадку в Новосибирске из-за отказа важных систем управления.

Фото: Openverse by mrkathika is licensed under CC BY-SA 2.0

Как сообщает Telegram-канал SHOT, у пассажирский самолёта после вылета из аэропорта Толмачёво в Новосибирске отказали автопилот и закрылки.

Пилоты суперджета сделали за час 9 кругов в зоне ожидания и сумели благополучно приземлиться в том же ажропорту, из которого взлетели.

Пострадавших нет, самолёт также избежал повреждений. После устранения сбоя в системе управления самолёт пустили по маршруту Новосибирск — Баку.