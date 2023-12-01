Самолёт "ИрАэро" с 78 пассажирами на борту совершил экстренную пасадку в Новосибирске из-за отказа важных систем управления.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, у пассажирский самолёта после вылета из аэропорта Толмачёво в Новосибирске отказали автопилот и закрылки.
Пилоты суперджета сделали за час 9 кругов в зоне ожидания и сумели благополучно приземлиться в том же ажропорту, из которого взлетели.
Пострадавших нет, самолёт также избежал повреждений. После устранения сбоя в системе управления самолёт пустили по маршруту Новосибирск — Баку.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.