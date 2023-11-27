Бушевавший на черноморском побережье мегашторм с волнами до 8 метров размыл набережную имени Андрея Первозванного в Севастополе, однако памятник апостолу стоит целым и невредимым посреди всех разрушений.
"Набережную снесло, а памятник цел! Как стоял так и стоит. Он был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа, это - божье чудо!", - пишут в чатах города местные жители.
"Андрей Первозванный стал первым учеником Христа и прошел с ним всю историю жизни, распятия, воскресения и вознесения. Получив от будущего господа благословение, он направился к побережью Крыма, неся с собой Слово Божье и святую веру в Христа", - напоминают прихожане местных храмов.
"На набережной Андрея Первозванного полная жесть. Но памятник стоит целый. Плюс видно, какие камни размером с пол-автомобиля внесло на берег. Как его не тронуло - не понимаем", - поделились с Pravda.Ru работники коммунальных служб, занимающиеся ликвидацией последствий стихии.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.