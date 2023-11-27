"Это - божье чудо!": памятник Андрею Первозванному пережил мегашторм

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бушевавший на черноморском побережье мегашторм с волнами до 8 метров размыл набережную имени Андрея Первозванного в Севастополе, однако памятник апостолу стоит целым и невредимым посреди всех разрушений.

Фото: ЧП Севастополь is licensed under Common Creative: свободное использование материала

"Набережную снесло, а памятник цел! Как стоял так и стоит. Он был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа, это - божье чудо!", - пишут в чатах города местные жители.

"Андрей Первозванный стал первым учеником Христа и прошел с ним всю историю жизни, распятия, воскресения и вознесения. Получив от будущего господа благословение, он направился к побережью Крыма, неся с собой Слово Божье и святую веру в Христа", - напоминают прихожане местных храмов.