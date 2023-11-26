Женщина и двое детей погибли в аварии в Кировской области

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На трассе в Слободском районе Кировской области трагически оборвалась жизнь трёх пассажиров легковушки.

Фото: flickr. com

По информации регионального МВД, инцидент произошёл в воскресенье в 17.10. На трассе "Кострома — Шарья — Киров — Пермь" столкнулись Volkswagen Polo и Volvo.

"В результате происшествия три пассажира автомобиля Volkswagen Polo погибли: женщина и двое несовершеннолетних", — сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

В связи с аварией движение по дороге частично ограничено. Дорожные полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что мать и её двое детей вылетели на автомобиле с пешеходного моста в Башкирии. Все трое погибли.