На трассе в Слободском районе Кировской области трагически оборвалась жизнь трёх пассажиров легковушки.
По информации регионального МВД, инцидент произошёл в воскресенье в 17.10. На трассе "Кострома — Шарья — Киров — Пермь" столкнулись Volkswagen Polo и Volvo.
"В результате происшествия три пассажира автомобиля Volkswagen Polo погибли: женщина и двое несовершеннолетних", — сообщило ведомство в своём Telegram-канале.
В связи с аварией движение по дороге частично ограничено. Дорожные полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что мать и её двое детей вылетели на автомобиле с пешеходного моста в Башкирии. Все трое погибли.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.