Дерзкий видеоблогер в Пятигорске: история объезда пробки

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ставропольском крае выявили водителя, снявшего на видео свои нарушения ПДД, в том числе дерзкое объезд пробки по встречной полосе в Пятигорске. Ролик вызвал общественный резонанс, где нарушитель, местный житель 24 лет, демонстрировал хвастливость за рулем "Лады".

Фото: Openverse by mynameisharsha is licensed under CC BY-SA 2.0

Как сообщает newstracker.ru, после проверки ГИБДД мужчина признал свою ошибку, заявив, что съемка была предназначена для шутки и признался в глупости своего поступка.

Ему грозит административное наказание в виде лишения прав до 6 месяцев или штрафа в 5 тысяч рублей, с материалом, направленным в Мировой суд. Видео с его покаянием стало более популярным, чем само нарушение.

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