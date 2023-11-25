Дерзкий видеоблогер в Пятигорске: история объезда пробки

В Ставропольском крае выявили водителя, снявшего на видео свои нарушения ПДД, в том числе дерзкое объезд пробки по встречной полосе в Пятигорске. Ролик вызвал общественный резонанс, где нарушитель, местный житель 24 лет, демонстрировал хвастливость за рулем "Лады".
Как сообщает newstracker.ru, после проверки ГИБДД мужчина признал свою ошибку, заявив, что съемка была предназначена для шутки и признался в глупости своего поступка.
Ему грозит административное наказание в виде лишения прав до 6 месяцев или штрафа в 5 тысяч рублей, с материалом, направленным в Мировой суд. Видео с его покаянием стало более популярным, чем само нарушение.
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