В Нижнем Тагиле обнаружен пропавший ребенок, который ночевал в садах

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижнем Тагиле найден живым десятилетний мальчик, который ранее пропал после того, как ушел из школы и не вернулся домой. Искавшегося сутки мальчика по имени Андрей из поселка Северный обнаружили 22 ноября. Оказалось, что он провел ночь в садах.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Информация появилась, что полицейские обнаружили ребенка благодаря усилиям жителей поселка Северный. Ребенок не получил травм, и в отношении него не совершалось никаких противоправных действий.

В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение причин пропажи ребенка и условий его воспитания. Следователи пытаются установить, почему мальчик исчезал и какие обстоятельства сопровождали его воспитание.

Напомним, что ребенок исчез в поселке Северный вечером 22 ноября. Поисковые операции вели местные жители, волонтеры и сотрудники правопорядка, сообщает tagilcity.ru.