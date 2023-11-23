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В Нижнем Тагиле обнаружен пропавший ребенок, который ночевал в садах

1:02
Происшествия

В Нижнем Тагиле найден живым десятилетний мальчик, который ранее пропал после того, как ушел из школы и не вернулся домой. Искавшегося сутки мальчика по имени Андрей из поселка Северный обнаружили 22 ноября. Оказалось, что он провел ночь в садах.

В Нижнем Тагиле обнаружен пропавший ребенок, который ночевал в садах
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Информация появилась, что полицейские обнаружили ребенка благодаря усилиям жителей поселка Северный. Ребенок не получил травм, и в отношении него не совершалось никаких противоправных действий.

В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение причин пропажи ребенка и условий его воспитания. Следователи пытаются установить, почему мальчик исчезал и какие обстоятельства сопровождали его воспитание.

Напомним, что ребенок исчез в поселке Северный вечером 22 ноября. Поисковые операции вели местные жители, волонтеры и сотрудники правопорядка, сообщает tagilcity.ru.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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