Подъёмный кран лишил света три района в Подмосковье

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Сразу в трёх районах Московской области погас свет в ночь на четверг из-за аварии на ЛЭП, передаёт Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Подмосковья.

Фото: Россети Московский регион

Подача электроэнергии была прекращена с 1:12 в ряде населённых пунктов городских округов Ленинский, Жуковский и Домодедово, уточнили в ведомстве. Уже в 1:50 электроснабжение потребителей удалось восстановить по резервной схеме.

Энергетики рассказали, что виновником "блэкаута" стал строительный кран на гусеничном ходу, который в нарушение правил ехал с поднятой стрелой и задел ею ЛЭП 110 кВ в Лыткарино.

Авария сопровождалась впечатляющими пиротехническими эффектами на подстанции в селе Молоково — там раздался взрыв и загорелся трансформатор, — что заставило некоторых тревожных пользователей соцсетей предположить попадание в неё беспилотника.