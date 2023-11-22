На свадьбе в Индии произошла массовая драка из-за нехватки десерта

В одном из штатов Индии во время свадьбы произошла массовая драка. Это случилось из-за того, что не всем гостям достались традиционные угощения.

Фото: openverse.org by Nick Kenrick is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

По данным Hindustan Times, инцидент зафиксировали на территории штата Уттар-Прадеш. Одному из гостей мероприятия не понравилось, что ему не удалось съесть традиционный десерт — расгуллу. Мужчина выступил с гневным комментарием, после чего завязался конфликт.

Как сказано в материале, количество пострадавших в результате массовой драки составило шесть человек. Их доставили в медучреждение. К месту ЧП были вызваны полицейские, которые запустили расследование.

Ранее преступник в Индии получил освобождение из тюрьмы на три месяца, чтобы найти жениха для своей дочери и организовать свадьбу.