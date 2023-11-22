В одном из штатов Индии во время свадьбы произошла массовая драка. Это случилось из-за того, что не всем гостям достались традиционные угощения.
По данным Hindustan Times, инцидент зафиксировали на территории штата Уттар-Прадеш. Одному из гостей мероприятия не понравилось, что ему не удалось съесть традиционный десерт — расгуллу. Мужчина выступил с гневным комментарием, после чего завязался конфликт.
Как сказано в материале, количество пострадавших в результате массовой драки составило шесть человек. Их доставили в медучреждение. К месту ЧП были вызваны полицейские, которые запустили расследование.
Ранее преступник в Индии получил освобождение из тюрьмы на три месяца, чтобы найти жениха для своей дочери и организовать свадьбу.
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