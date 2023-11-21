В Калининграде неизвестные избили битами адвоката Антона Зарицкого

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Калининграде трое неизвестных в масках и балаклавах совершили нападение на известного адвоката Антона Зарицкого.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Инцидент произошел в центре города, где Зарицкого подстерегли возле его дома на улице Тихоненко. Нападавшие заблокировали его автомобиль, вытащили из "Лексуса" и избили битами.

После этого полиция объявила сигнал "Сирена". Более 100 полицейских на 35 машинах принимали участие в поиске нападавших, сообщает Telegram-канал Baza.

Адвоката доставили в больницу с травмами головы, туловища и конечностей.

В предыдущем году сам Зарицкий стал фигурантом уголовного дела по обвинению в причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. Юрист вступил в конфликт с соседями, когда его машина заблокировала выезд женщине. Она вызвала ДПС, что вызвало гнев адвоката.

Местные СМИ сообщали, что через несколько дней Зарицкий атаковал дом соседей, бросая в него камни, угрожая пистолетом (что зафиксировано на видео), а затем избил мужа обиженной женщины. Впрочем, Зарицкий смог добиться закрытия уголовного дела — после 8 заседаний суда было принято решение об отсутствии состава преступления.

АДВОКАТ ЗАРИЦКИЙ С ПИСТОЛЕТОМ