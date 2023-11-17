Преступники открыли огонь из оружия недалеко от банка в центре Москвы.
Грабители похитили у курьеров 300 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Предварительно, у банка на Пресненском валу неизвестные на автомобиле подъехали к курьерам, которые несли порядка 300 миллионов рублей, открыли стрельбу, после чего похитили деньги", — цитирует агентство собеседника.
Преступники пока не задержаны.
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