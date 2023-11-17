По предварительной информации, подросток планировал совершить налет с сентября, он изучал инструкции по изготовлению коктейлей Молотова. Также школьник создал ТГ-канал для сверстников, там он призывал их последовать его примеру.
В настоящее время следствие ищет возможных взрослых кураторов девятиклассника.
Напомним, ранее в Перми женщина попыталась поджечь военкомат из-за писавших ей на протяжении двух месяцев мошенников. Неизвестные представлялись сотрудниками ФСБ и угрожали взять кредиты на ее имя, если она не согласится устроить пожар.
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В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.