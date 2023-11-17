Школьника из Хабаровска заподозрили в подготовке нападения на воинскую часть

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По предварительной информации, подросток планировал совершить налет с сентября, он изучал инструкции по изготовлению коктейлей Молотова. Также школьник создал ТГ-канал для сверстников, там он призывал их последовать его примеру.

Фото: www.fsb. ru

В настоящее время следствие ищет возможных взрослых кураторов девятиклассника.

Напомним, ранее в Перми женщина попыталась поджечь военкомат из-за писавших ей на протяжении двух месяцев мошенников. Неизвестные представлялись сотрудниками ФСБ и угрожали взять кредиты на ее имя, если она не согласится устроить пожар.

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