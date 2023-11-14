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В аэропорту в Екатеринбурге сотрудники отказались принимать багаж россиянки с младенцем

1:14
Происшествия

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге возник конфликт между пассажирами и сотрудниками из-за багажа. Супруги, прибывшие за несколько минут до окончания регистрации, утверждают, что работники аэропорта требовали 4900 рублей за возможность повторной регистрации.

В аэропорту в Екатеринбурге сотрудники отказались принимать багаж россиянки с младенцем
Фото: creativecommons by Danij84~commonswiki is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Сотрудники болтали по телефону до того момента, как регистрация закончилась, и просили 4900 рублей за то, чтобы открыть окно регистрации заново, мол, мы не успели!" — поделился мужчина.

Позднее к ним якобы подошла сотрудница и прикрепила к коляске правильную бирку, но убрала её, заметив съёмку. Тем не менее женщина с трёхмесячным ребёнком и коляской успели попасть на борт, а чемоданы были отправлены почтой, сообщает Е1.

Представители аэропорта предоставили другую версию событий. Они заявили, что пассажирка прибыла в аэропорт с опозданием, и автоматическая регистрация была закрыта, не позволяя оформить багаж. Повторная регистрация является платной услугой, и по их словам, мужчина отказался оплатить процедуру, что привело к возникновению конфликта.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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