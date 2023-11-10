Житель Красноярска решил завести романтическое знакомство с девушкой через приложение, однако вместо романтики новая возлюбленная украла у мужчины деньги.
По данным прокуратуры региона, красноярец сказал на телефон приложение для знакомств и нашёл там анкету девушки, которая ему понравилась. Они начали общаться в мессенджере.
После этого девушка предложила мужчине пообщаться посредством видеосвязи. Интернет-знакомая посоветовала красноярцу установить специальное приложение "для общения" по ссылке, которую ему прислала.
Мужчина последовал инструкциям девушки. Однако позже выяснилось, что установленное пострадавшим приложение было вовсе не для видеозвонков, а для получения удалённого доступа к его смартфону. После этого женщина украла у влюблённого красноярца 4,5 тысячи рублей и больше с ним на связь не выходила.
Обманутый мужчина написал заявление в полицию, где завели дело о мошенничестве.
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