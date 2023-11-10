Житель Красноярска лишился денег после знакомства с женщиной через приложение

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Красноярска решил завести романтическое знакомство с девушкой через приложение, однако вместо романтики новая возлюбленная украла у мужчины деньги.

Фото: Openverse by freestocks.org is licensed under CC0 1.0

По данным прокуратуры региона, красноярец сказал на телефон приложение для знакомств и нашёл там анкету девушки, которая ему понравилась. Они начали общаться в мессенджере.

После этого девушка предложила мужчине пообщаться посредством видеосвязи. Интернет-знакомая посоветовала красноярцу установить специальное приложение "для общения" по ссылке, которую ему прислала.

Мужчина последовал инструкциям девушки. Однако позже выяснилось, что установленное пострадавшим приложение было вовсе не для видеозвонков, а для получения удалённого доступа к его смартфону. После этого женщина украла у влюблённого красноярца 4,5 тысячи рублей и больше с ним на связь не выходила.

Обманутый мужчина написал заявление в полицию, где завели дело о мошенничестве.

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