Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи выяснили, что снижение веса омолаживает мозг
Наталью Орейро хотят лишить гражданства за оголенную на гей-параде грудь
В CAS назвали дату объявления решения по делу Камилы Валиевой
Ученые рассказали, в каких случаях алкоголь улучшает сон
Актёр Виктор Сухоруков: ВС Украины ответят за Севастополь и Одессу
Как живёт актриса Олеся Железняк, лишённая роли из-за взглядов на СВО: прервала общение с родственниками
Сергей Лавров опроверг слухи о гонорарах Аллы Пугачёвой: "Она никогда не называла цену за выступления"
В Уэльсе женщина думала, что отравилась, и лишилась ноги и пальцев на руках
Марков высказался о причинах снижения цены на нефть: "Большой войны не будет"

Житель Красноярска лишился денег после знакомства с женщиной через приложение

1:05
Происшествия

Житель Красноярска решил завести романтическое знакомство с девушкой через приложение, однако вместо романтики новая возлюбленная украла у мужчины деньги.

Житель Красноярска лишился денег после знакомства с женщиной через приложение
Фото: Openverse by freestocks.org is licensed under CC0 1.0

По данным прокуратуры региона, красноярец сказал на телефон приложение для знакомств и нашёл там анкету девушки, которая ему понравилась. Они начали общаться в мессенджере.

После этого девушка предложила мужчине пообщаться посредством видеосвязи. Интернет-знакомая посоветовала красноярцу установить специальное приложение "для общения" по ссылке, которую ему прислала.

Мужчина последовал инструкциям девушки. Однако позже выяснилось, что установленное пострадавшим приложение было вовсе не для видеозвонков, а для получения удалённого доступа к его смартфону. После этого женщина украла у влюблённого красноярца 4,5 тысячи рублей и больше с ним на связь не выходила.

Обманутый мужчина написал заявление в полицию, где завели дело о мошенничестве.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Одним манёвром: в "День Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "День Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Джигурда представил всем свою дочь на каблуках
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Последние материалы
Наталью Орейро хотят лишить гражданства за оголенную на гей-параде грудь
В CAS назвали дату объявления решения по делу Камилы Валиевой
Ученые рассказали, в каких случаях алкоголь улучшает сон
Актёр Виктор Сухоруков: ВС Украины ответят за Севастополь и Одессу
Житель Красноярска лишился денег после знакомства с женщиной через приложение
Как живёт актриса Олеся Железняк, лишённая роли из-за взглядов на СВО: прервала общение с родственниками
Сергей Лавров опроверг слухи о гонорарах Аллы Пугачёвой: "Она никогда не называла цену за выступления"
В Уэльсе женщина думала, что отравилась, и лишилась ноги и пальцев на руках
Марков высказался о причинах снижения цены на нефть: "Большой войны не будет"
Силы ВСУ на Запорожском направлении истощены, отметили бойцы ВС РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников