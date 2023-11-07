Прокуратура Москвы рассказала о 10 самых распространенных способах мошенничества

1:46 Your browser does not support the audio element. Общество

О десяти самых способах мошенничества, используемых для хищения средств у граждан, рассказали в прокуратуре Москвы. Сообщение прокуратуры цитирует ТАСС.

Фото: kod.ru

Как отметили в прокуратуре, злоумышленники по-прежнему могут позвонить и представиться сотрудниками банка или правоохранительных органов, родственниками, попавшего в ДТП. Также мошенничество может осуществляться с помощью СМС-рассылок с вредоносными программами, или под видом лжеруководства, интернет-знакомств. Распространены мошеннические схемы под предлогом финансовых инвестиций, простого заработка в Сети (например, оставляя "реакции" в маркетплейсах, или под видом продвижения товаров). Также это может быть связано с обменом или декларированием денежных средств.

В надзорном ведомстве Москвы особенно выделили такие схемы, как компенсация за ранее купленный якобы некачественный товар и звонок от лжеврачей. В первом случае мошенники общаются с жертвой от лица правоохранительных органов и обещают возместить средства за якобы купленный ранее некачественный товар, после этого они просят осуществить перевод средств в качестве налога, пошлины или каких-либо иных расходов для ее получения. Во втором — аферисты, представившиеся врачами и войдя в доверие к жертве, сообщают о каком-либо заболевании и необходимости скорейшего лечения или приобретения препаратов.

Также в пресс-службе московской прокуратуры отметили, что, несмотря на большое количество мошеннических схем, наиболее часто используется одна — прекращение общения, потому что злоумышленники под любым предлогом будет убеждать перевести деньги на счет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.