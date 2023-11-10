Брянское село Ломаковка подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области, что нарушило энергоснабжение населённого пункта. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Богомаз.

Фото: Владимир Сальдо/Telegram

Глава Брянской области отметил, что жертв в результате обстрела нет, однако есть небольшие повреждения инфраструктуры — задеты линии электропередач, плюс имеется ряд разрушений в частном секторе.

"Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение, хозпостройки еще двух домовладений, автомобиль, нарушено энергоснабжение", — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

На месте обстрела трудятся представители экстренных служб, добавил губернатор.

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