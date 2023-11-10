Украинские войска обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области, что нарушило энергоснабжение населённого пункта. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Богомаз.
Глава Брянской области отметил, что жертв в результате обстрела нет, однако есть небольшие повреждения инфраструктуры — задеты линии электропередач, плюс имеется ряд разрушений в частном секторе.
"Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение, хозпостройки еще двух домовладений, автомобиль, нарушено энергоснабжение", — написал Богомаз в своём Telegram-канале.
На месте обстрела трудятся представители экстренных служб, добавил губернатор.
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