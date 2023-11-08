ВСУ выпустили ракеты по больнице в Донецке

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Украинские боевики обстреляли больницу имени Калинина в Донецке.

Фото: СмК

ВСУ выпустили несколько ракет по медицинскому учреждению в центре Донецка. Об этот пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах ДНР.

"Есть прилёт снарядов на территорию больницы Калинина. Зафиксировано попадание в здание прачечной", — цитирует агентство собеседника.

О пострадавших не сообщается.

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