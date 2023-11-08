Украинские боевики обстреляли больницу имени Калинина в Донецке.
ВСУ выпустили несколько ракет по медицинскому учреждению в центре Донецка. Об этот пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах ДНР.
"Есть прилёт снарядов на территорию больницы Калинина. Зафиксировано попадание в здание прачечной", — цитирует агентство собеседника.
О пострадавших не сообщается.
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