Мать двоих детей исчезла в Ростове, оставив прощальное письмо родным

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Уже четыре дня ведутся поиски 31-летней жительницы Ростова-на-Дону Алёны Белан, которая исчезла после того, как написала членам своей семьи прощальное письмо.

Фото: Openverse by Pavel Medzyun is licensed under CC BY 2.0

Как пишет KP.RU, молодая женщина пропала после того, как ушла с работы в слезах. Алёна работает директором магазина, в день её исчезновения к ней на работу приходили полицейские. Сотрудники правоохранительных органов пока не могут сказать, связано ли исчезновение женщины с проблемами у неё на работе.

По словам подруги пропавшей, женщина удалила свои профили из мессенджеров и соцсетей, и, ничего не объясняя, попрощалась с ней.

С мужем Алёна также попрощалась посредством СМС-сообщения.

В квартире пропавшей найдены прощальные письма, в которых она просит не искать её, и обращается к матери с просьбой взять себе детей. Также она попросила мужа принять это её решение.

Последнее, что известно о пропавшей — она купила билет до города Невиномысска Ставропольского края. Последнее место, где автоматически зарегистрировался телефон женщины — город Кропоткин Краснодарского края. После этого все следы женщины обрываются.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.