Уже четыре дня ведутся поиски 31-летней жительницы Ростова-на-Дону Алёны Белан, которая исчезла после того, как написала членам своей семьи прощальное письмо.
Как пишет KP.RU, молодая женщина пропала после того, как ушла с работы в слезах. Алёна работает директором магазина, в день её исчезновения к ней на работу приходили полицейские. Сотрудники правоохранительных органов пока не могут сказать, связано ли исчезновение женщины с проблемами у неё на работе.
По словам подруги пропавшей, женщина удалила свои профили из мессенджеров и соцсетей, и, ничего не объясняя, попрощалась с ней.
С мужем Алёна также попрощалась посредством СМС-сообщения.
В квартире пропавшей найдены прощальные письма, в которых она просит не искать её, и обращается к матери с просьбой взять себе детей. Также она попросила мужа принять это её решение.
Последнее, что известно о пропавшей — она купила билет до города Невиномысска Ставропольского края. Последнее место, где автоматически зарегистрировался телефон женщины — город Кропоткин Краснодарского края. После этого все следы женщины обрываются.
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