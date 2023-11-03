В Екатеринбурге ребёнок случайно заперся в металлический шкаф постамата "Сбера"

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге сотрудникам банка пришлось вызволять из постмата "Сбера" маленькую девочку.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Женщина с маленьким ребёнком пришла в офис "Сбера", забрала свою посылку из автоматизированной почтовой станции. Она отвеклась на посылку, а в это время ребёнок залез через открытую дверцу в постмат, после чего дверца ячейки заблокировалась.

Ребёнка удалось быстро вызволить из металлического шкафа. Помощь спасателей не понадобилась, так как сотрудники "Сбера" удалённо открыли ячейку.

"Вся операция заняла несколько минут, с девочкой всё в порядке", — цитирует слова представителей "Сбера" издание Подъём".

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