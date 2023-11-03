Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Екатерина Мизулина объяснила задержание Шабутдинова и рассказала, кто из блогеров следующий
К концу ноября ожидается падение доллара до 90 рублей
Путин сравнил СВО с борьбой Александра Невского с западными колонизаторами
Борьба с акне и регуляция гормонов: 8 причин, почему стоит есть бананы каждый день
Агрегаторы такси в России рассказали, как сэкономить на поездке
Примадонна Алла Пугачева и Максим Галкин* разводятся — заявление известного шоумена
Автоэксперт Сажин: когда и как переобувать автомобиль на зиму
Алла Пугачева выехала из замка и направилась в Санкт-Петербург
Зеленский сменил командующего Сил спецопераций ВСУ 

В Екатеринбурге ребёнок случайно заперся в металлический шкаф постамата "Сбера"

0:41
Происшествия

В Екатеринбурге сотрудникам банка пришлось вызволять из постмата "Сбера" маленькую девочку.

В Екатеринбурге ребёнок случайно заперся в металлический шкаф постамата "Сбера"
Фото: Нейросеть Шедеврум

Женщина с маленьким ребёнком пришла в офис "Сбера", забрала свою посылку из автоматизированной почтовой станции. Она отвеклась на посылку, а в это время ребёнок залез через открытую дверцу в постмат, после чего дверца ячейки заблокировалась.

Ребёнка удалось быстро вызволить из металлического шкафа. Помощь спасателей не понадобилась, так как сотрудники "Сбера" удалённо открыли ячейку.

"Вся операция заняла несколько минут, с девочкой всё в порядке", — цитирует слова представителей "Сбера" издание Подъём".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев
Названы продукты, которые ухудшают память
ВСУ будет помогать НАТО захватить Калининград
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Последние материалы
10-летняя девочка случайно ранила из винтовки своего брата
Азербайджан и Турция отказались от участия в чемпионате мира по самбо в Ереване
Уролог Зеленин перечислил способы повышения либидо у мужчин
Почему зимой механическая коробка передач гораздо лучше «автомата»
Психиатр Баева: Стресс на работе может повлиять на психическое здоровье
Марков о возвращении Пугачёвой в Россию: "В личной жизни у неё проблем никаких не будет"
Певица Сурганова надеется, что Пугачева вернулась в Россию навсегда
Минометчика ВСУ приговорили к 17 годам колонии за убийство мирного жителя
На издательство "Эксмо" составили протокол об ЛГБТ-пропаганде за комиксы о голубе Геннадие
Депутат Рады устроил смертельное ДТП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников