В городе Мирном Якутии нашли тела четверых человек с огнестрельными ранениями, сообщили в региональном СУ СК России.
Согласно информации, жертвами расправы стали двое мужчин и две женщины.
"Обнаружены тела четырёх человек с огнестрельными ранениями: мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения", — говорится в сообщении следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Правоохранительные органы начали розыскные мероприятия.
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