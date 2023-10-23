СК: в Якутии обнаружили тела четверых человек с огнестрельными ранениями

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Мирном Якутии нашли тела четверых человек с огнестрельными ранениями, сообщили в региональном СУ СК России.

Фото: Openverse

Согласно информации, жертвами расправы стали двое мужчин и две женщины.

"Обнаружены тела четырёх человек с огнестрельными ранениями: мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения", — говорится в сообщении следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Правоохранительные органы начали розыскные мероприятия.

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