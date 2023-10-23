Жителей Пермского края осудили за убийство шестерых человек в 2005 году. Во время застолья женщина проткнула прутом знакомую, а "партнёр" расправился с ещё пятью людьми, в том числе двумя детьми, чтобы замести следы, сообщили в региональной прокуратуре.
Известно, что скандал между собутыльниками произошёл на почве ревности.
"Женщина на почве ревности ударила потерпевшую железным прутом и нанесла не менее двух ножевых ранений. Её сожитель, желая оказать содействие в сокрытии преступления, используя нож и топор, убил пятерых человек, находившихся в доме, в том числе двух несовершеннолетних", — говорится в сообщении прокуратуры.
На момент кровавой бойни в доме дети спали. Подельники заметили, что одна из жертв ещё жива и "добили".
Найти виновных в страшной расправе удалось найти только спустя 18 лет. Мужчина получил 21 год исправительной колонии строго режима, женщина — 19 лет исправительной колонии общего режима.
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