Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВСУ за сутки выпустили почти сто снарядов по Белгородской области
Умер актёр Сергей Гладков, игравший усача в "Деревне дураков"
Физиогномист Фандорина объяснила, как макияж или пирсинг на лице могут менять судьбу
Шольц призвал военных ХАМАС освободить заложников, захваченных в Израиле
Супруга поэта Андрея Дементьева заявила, что её муж был прорусским человеком, болеющим за родину
В Москве суд арестовал женщину за торговлю детьми
СК проверит информацию о насилии в отношении ребенка-инвалида в Новороссийске
Military Watch: российские "Кинжалы" крайне сложно отследить и перехватить
Необычный пешеходный переход обнаружен в Петрозаводске

Екатеринбуржец взял в заложницы двухлетнюю племянницу и угрожал убить её

1:12
Происшествия

Житель Екатеринбурга взял в заложницы двухлетнюю племянницу и стал угрожать, что убьёт ребёнка с помощью консервного ножа и металлической вилки. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Екатеринбуржец взял в заложницы двухлетнюю племянницу и угрожал убить её
Фото: Openverse

В ведомстве уточнили, что сестра 28-летнего мужчины успела позвонить в полицию и заявить об агрессивном поведении брата.

Когда оперативники прибыли к месту ЧП, екатеринбуржец находился в ванной вместе с племянницей и продолжал угрожать ей расправой. Правоохранителям пришлось вскрыть дверь в комнату. Как пояснили в СК, мужчина, увидев сотрудников МВД, стал душить ребёнка.

"Полицейские мгновенно среагировали на данную ситуацию и, применив физическую силу, задержали неадеквата", — сказано в официальном релизе.

Мужчина помещён в больницу из-за неадекватного поведения. В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело. В ближайшее время ему нужно будет пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее жительница Екатеринбурга, которая пропала полгода назад, отправила супругу SMS, где сообщила, что находится "в аду".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Волонтёры ищут в Ленобласти женщину, которая пропала после того, как сообщила о медведе

Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.

Жительница Ленобласти пропала в лесу после того, как сообщила близким об увиденном медведе
Бывший дипломат Фриман: две армии Украины уничтожены, третья гибнет прямо сейчас
"Были уничтожены": в США предрекли гибель третьей армии Украины
Александр Ревва вернулся в Россию и удивил на концерте памяти Шатунова
ТОП-5 неубиваемых авто на вторичке
В истории России мятежи поляков случались много раз Сергей Лебедев Пауэлл с пробиркой убедительнее Нетаньяху с дисками Андрей Николаев Введение санкций против Сербии обсуждали на саммите Берлинского процесса Михаил Плисюк
Ответ РФ на удары ракетами ATACMS по её территории может быть зеркальным
В Китае рассказали, чем удивила российская делегация
Виктория Боня показала нового бойфренда, который привёз её на Мальдивы
Виктория Боня показала нового бойфренда, который привёз её на Мальдивы
Последние материалы
Шольц призвал военных ХАМАС освободить заложников, захваченных в Израиле
Супруга поэта Андрея Дементьева заявила, что её муж был прорусским человеком, болеющим за родину
В Москве суд арестовал женщину за торговлю детьми
СК проверит информацию о насилии в отношении ребенка-инвалида в Новороссийске
Military Watch: российские "Кинжалы" крайне сложно отследить и перехватить
Необычный пешеходный переход обнаружен в Петрозаводске
Цены на стоматологические услуги в России могут вырасти на 30% к Новому году
Найдена самая дорогая квартира в аренду в России, стоящая 3,5 млн рублей в месяц
В Ираке "Хезболла" объявила войну американской армии
Губернатор Голубев заявил об уничтожении воздушной цели на подлёте к Ростовской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников