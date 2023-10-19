Житель Екатеринбурга взял в заложницы двухлетнюю племянницу и стал угрожать, что убьёт ребёнка с помощью консервного ножа и металлической вилки. Об этом сообщили в региональном Следкоме.
В ведомстве уточнили, что сестра 28-летнего мужчины успела позвонить в полицию и заявить об агрессивном поведении брата.
Когда оперативники прибыли к месту ЧП, екатеринбуржец находился в ванной вместе с племянницей и продолжал угрожать ей расправой. Правоохранителям пришлось вскрыть дверь в комнату. Как пояснили в СК, мужчина, увидев сотрудников МВД, стал душить ребёнка.
"Полицейские мгновенно среагировали на данную ситуацию и, применив физическую силу, задержали неадеквата", — сказано в официальном релизе.
Мужчина помещён в больницу из-за неадекватного поведения. В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело. В ближайшее время ему нужно будет пройти психолого-психиатрическую экспертизу.
Ранее жительница Екатеринбурга, которая пропала полгода назад, отправила супругу SMS, где сообщила, что находится "в аду".
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