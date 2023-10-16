Жительница Санкт-Петербурга упала с моста в Неву. Падение в реку произошло с Троицкого моста, сообщает "Фонтанка".
Благодаря оперативным действиям сотрудников поисково-спасательной службы упавшую быстро извлекли из воды и доставили на берег.
Петербурженка жива, однако о её состоянии пока ничего не известно. Пострадавшую увезли в больницу на скорой.
Сейчас полиция занимается выяснением обстоятельств падения.
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