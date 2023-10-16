В Петербурге девушка упала с моста в Неву

0:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Санкт-Петербурга упала с моста в Неву. Падение в реку произошло с Троицкого моста, сообщает "Фонтанка".

Фото: нева, река, санкт-петербург

Благодаря оперативным действиям сотрудников поисково-спасательной службы упавшую быстро извлекли из воды и доставили на берег.

Петербурженка жива, однако о её состоянии пока ничего не известно. Пострадавшую увезли в больницу на скорой.

Сейчас полиция занимается выяснением обстоятельств падения.

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