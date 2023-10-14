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Петербуржец, признавшийся в любви ВСУ в граффити, будет два месяца сидеть в СИЗО

1:10
Происшествия

Житель Петербурга, нарисовавший граффити с признанием в любви ВСУ и главе ГУР Украины, будет два месяца находиться в СИЗО.

Петербуржец, признавшийся в любви ВСУ в граффити, будет два месяца сидеть в СИЗО
Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно сообщению объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, житель города Олег Пронин, по решению суда будет находиться под стражей по 11 декабря 2023 года. Против него возбуждены уголовные дела по двум статьям — вандализм и незаконное хранение оружия.

В пресс-службе рассказали, что Пронин на фасадах улицы Синявинской и Среднеохтинского проспекта 12 октября нарисовал чёрным цветом граффити в виде сердца и соответствующих надписей, на которых признался в любви и уважении к ВСУ и начальнику ГУР Украины.

"Он же, не позднее 13 октября приобрел и хранил по месту своего жительства боеприпасы для ТТ и ППШ, М-56", — добавили представители ведомства.

Обвиняемый обратился к суду с просьбой не арестовывать его, подчеркивая, что раскаивается в содеянном и не собирается скрываться.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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