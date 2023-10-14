В Москве полиция задержала победителя шоу "Танцы" из-за наркотиков

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полицейские в Москве арестовали мужчину с наркотиками, ведется проверка, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице РИА Новости.

Фото: мвд.рф

Предварительно телеграм-канал Shot утверждал, что в Москве задержан Дмитрий Щебет, предположительно, победитель третьего сезона шоу "Танцы" на ТНТ.

Согласно информации канала, при осмотре полицейские обнаружили у Щебета сверток с 10 граммами марихуаны. По данным главного управления МВД, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на Звенигородском шоссе. При проверке документов у 31-летнего пассажира полицейские заметили, что он проявляет нервозность и нечетко отвечает на вопросы о наличии запрещенных веществ.

"В результате обыска у гражданина в кармане штанов был обнаружен и изъят сверток с веществом зеленого цвета. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество содержит наркотическое вещество — марихуану", — сообщили в пресс-службе, не раскрывая имени задержанного.

Сейчас проводится расследование по этому случаю.

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