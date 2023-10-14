Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Оренбургской области объявили карантин из-за лисы
Врач-диетолог Соломатина рассказала, как правильно готовить яйца
Французская полиция задержала двух белорусов после нападения в школе в Аррасе
MWM: Зеленского вынудят сесть за стол переговоров после переключения внимания на Израиль
Рэпер Bad Bunny записал трек со словами о сексе с Кендалл Дженнер
Кардиолог заявила, что напряжённая работа без отдыха приводит к загустению крови
Губернатор Белгородской области рассказал, что регион подвергся 114 обстрелам со стороны ВСУ за сутки
Уволен пресс-секретарь МИД Польши, требовавший от Киева извинений и раскаяний за Волынскую резню
Психолог Пенявская рассказала про факторы психического здоровья: защита и риски

В Москве полиция задержала победителя шоу "Танцы" из-за наркотиков

1:10
Происшествия

Полицейские в Москве арестовали мужчину с наркотиками, ведется проверка, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по столице РИА Новости.

В Москве полиция задержала победителя шоу "Танцы" из-за наркотиков
Фото: мвд.рф

Предварительно телеграм-канал Shot утверждал, что в Москве задержан Дмитрий Щебет, предположительно, победитель третьего сезона шоу "Танцы" на ТНТ.

Согласно информации канала, при осмотре полицейские обнаружили у Щебета сверток с 10 граммами марихуаны. По данным главного управления МВД, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на Звенигородском шоссе. При проверке документов у 31-летнего пассажира полицейские заметили, что он проявляет нервозность и нечетко отвечает на вопросы о наличии запрещенных веществ.

"В результате обыска у гражданина в кармане штанов был обнаружен и изъят сверток с веществом зеленого цвета. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество содержит наркотическое вещество — марихуану", — сообщили в пресс-службе, не раскрывая имени задержанного.

Сейчас проводится расследование по этому случаю.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике

Российская телеведущая Юлия Барановская впервые официально появилась в общественности с новым партнером, продюсером Артемом Сорокиным.

Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике
Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека
Исследователи раскрыли ещё один важный механизм старения
Учёные рассказали, как продлить жизнь на 20 лет — простой способ "скрутить" свой биологический возраст
Новая тактика ВС РФ под Авдеевкой напоминает тактику "Вагнера"
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
Европейские санкции не тормозят российских шопинг-туристов в Финляндии
Сентябрьская стабильность: Рынок автомобилей с пробегом остается спокойным
Украинские мошенники "бомбят" Израиль звонками, психуя в ответ на "Чей Крым?"
Украинские мошенники "бомбят" Израиль звонками, психуя в ответ на "Чей Крым?"
Последние материалы
Врач-гепатолог Буеверов рассказал, почему фруктоза опасна для диабетиков
Ученые делают шаги в направлении полностью возобновляемой энергетики
В Индии заявили, что Зеленский дошёл до предела из-за положения на передовой
Госдолг Татарстана в скором времени может превысить 107 млрд рублей
Мошенники обманули пожилую женщину на 5 миллионов рублей
Израиль заявил о ликвидации боевиков, устроивших атаку на фестиваль Nature party
Максим Галкин* возобновляет гастроли, оставив Пугачеву и и детей в Израиле
Губернатор Херсонской области рассказал о пресечении попытки ВСУ высадить десант у Антоновского моста
Доля иномарок российской сборки среди новых автомобилей упала втрое
В детских садах Киева каждый пятый ребёнок не понимает украинский язык и говорит на русском
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников