Планируется проверка по соблюдению норм противопожарной безопасности в "концлагере" для животных в Нижнем Новгороде

Планируется провести проверку на соблюдение норм противопожарной безопасности на участке, где мужчина организовал "концлагерь" для животных в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Канавинского района. Письмо с запросом на проверку будет направлено в отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

Фото: Openverse

Управление административно-технического и муниципального контроля также выразило свое мнение по этому вопросу. Они отметили, что собственник участка уже привлекался к административной ответственности за содержание этой земли.

В сообщении управления говорится: "Земельный участок, согласно выписке из ЕГРН, находится в собственности физического лица и имеет разрешенное использование под индивидуальный жилой дом с прилегающей территорией. На участке расположен жилой дом, который также находится в частной собственности того же лица. Постройка хозяйственных сооружений в пределах участка не требует дополнительных разрешений."

По данным newsnn.ru, "концлагерь" был обнаружен в Саратовском переулке, где, по данным зоозащитников, более десятка собак были привязаны к самострою. Хозяин, предположительно, использовал их в пищу и неоднократно вызывал пожары своими действиями. В настоящее время полиция расследует этот случай, и также было подано заявление в прокуратуру.

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