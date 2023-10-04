В Тюмени начальника базы отдыха ждёт суд после отравления детей хлором

1:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Перед судом предстанет администратор частного курорта в Тюменском районе.

Фото: openverse.org

Расследование уголовного дела, связанного с 49-летним администратором, завершено следственными органами. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья клиентов.

По версии следствия, обвиняемый не выполнил необходимые меры по обслуживанию и замене клапанов системы впрыска химических реагентов. Это привело к выбросу химических веществ в термальный бассейн комплекса 18 августа 2023 года, когда там находились посетители, включая несовершеннолетних. Четверо детей, родившихся в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах, получили острое отравление химическим веществом и были доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана квалифицированная помощь.

В рамках уголовного дела следователь Следственного комитета провел осмотр места происшествия, опросил более 20 свидетелей и изучил техническую документацию оборудования для очистки воды в бассейне. Также были проведены судебные экспертизы. Благодаря усилиям следователя, четверо пострадавших получили компенсацию за моральный ущерб в ходе расследования дела.

На данный момент следствие собрало достаточное количество доказательств, и уголовное дело с обвинительным заключением отправлено в суд для рассмотрения по существу.

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