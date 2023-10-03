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В Новой Москве обнаружено тело мужчины у станции Кокошкино

0:49
Происшествия

В Новой Москве рядом со станцией Кокошкино МЦД-4 обнаружено тело мужчины. Экстренные службы были вызваны на место происшествия. Об этом сообщил источник Телеканалу "360".

В Новой Москве обнаружено тело мужчины у станции Кокошкино
Фото: Openverse

По предоставленным данным, 3 октября в поселении Кокошкино на расстоянии 20 метров от станции с таким же названием между путями обнаружили тело мужчины. Подробные обстоятельства произошедшего на данный момент не сообщаются. Полиция проводит расследование для выяснения причин случившегося.

По информации источника, движение поездов в районе происшествия не было приостановлено.

Ранее в посёлке Внуково в Москве произошло смертельное ДТП, в котором человек погиб под колёсами электрички.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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