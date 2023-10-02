В Белгородской области автомобиль с рабочими подорвался на мине

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Источник издания сообщает, что инцидент произошёл 1 октября около 17:00 рядом с границей региона с Украиной. Автомобиль ВАЗ-2131 подорвался на противотанковой мине. В машине находились рабочие, которые выполняли работы по установке барьеров.

Фото: 1MI

Согласно предварительной информации, два гражданина Армении, мужчины 34 и 45 лет, погибли в результате этого инцидента, сообщает bel.ru.

На данный момент власти Белгородской области не давали официального комментария относительно данного происшествия. Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал отчет о произошедших обстрелах в области за 1 октября утром 2 октября, но в нем не было упоминания о погибших рабочих в Валуйском округе.

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