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Пранкер отсудил 26 тысяч евро у России за жёсткие действия силовиков

2:04
Происшествия

Пермский пранкер Сергей Давыдов выиграл в Европейском суде по правам человека судебное дело против России. Ему назначили компенсацию в размере 26 тыс. евро. Деньги предназначены в качестве компенсации за жёсткие действия со стороны силовых структур. По информации РБК-Пермь, Давыдов сообщал, что в 2017 году к нему применяли насилие, пока он находился в пермском СИЗО-1.

Пранкер отсудил 26 тысяч евро у России за жёсткие действия силовиков
Фото: Openverse

В поданной в 2017 году жалобе, которая была рассмотрена в ЕСПЧ, говорится о том, что в марте 2017 года группа сотрудников потребовала, чтобы Давыдов пошел на сборный пункт. Из-за боли в ноге он не мог этого сделать. Сотрудники, заламывая руки, потащили его. В процессе подъёма по лестнице один из сотрудников коленом выбил у Давыдова зуб.

Судебно-медицинская экспертиза выявила частичное отсутствие зубов у Давыдова, вызванное кариесом, а также перелом ключицы от воздействия твердого тупого предмета. Однако уголовное дело не было возбуждено.

В ЕСПЧ жалоба была признана обоснованной, и пранкеру была назначена компенсация в 26 тыс. евро, которая должна быть взыскана из российского бюджета. Однако существует проблема: в 2022 году в России принят закон, согласно которому решения, принятые после 15 марта 2022 года, становятся необязательными для исполнения.

Сергей Давыдов отбывает остаток своего срока, который был ему назначен в 2021 году — 5 лет и 9 месяцев в колонии "Белый лебедь". Он лишён свободы с мая 2016 года. Давыдов стал известен своими пранк-звонками судьям и другим должностным лицам с 2014 по 2016 год, сообщает properm.ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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