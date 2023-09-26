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Мигрант предпринял попытку дачи взятки полицейскому в аэропорту на Ставрополье

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Происшествия

В аэропорту Минвод задержали иностранного гражданина, который попытался предложить взятку сотруднику транспортной полиции. Об этом сообщает Управление транспортного МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Мигрант предпринял попытку дачи взятки полицейскому в аэропорту на Ставрополье
Фото: Openverse

Сотрудники полиции в аэропорту остановили мужчину, который нарушил правила въезда и пребывания в России. Подозреваемого доставили в дежурную часть аэропорта. Во время беседы с полицейским 31-летний иностранец обратился с просьбой не составлять на него протокол. Он попытался подкрепить свои слова купюрой в 5000 рублей. Незаконные действия мужчины были официально зарегистрированы, сообщает newstracker.ru.

Теперь в отношении него возбуждено не только административное, но и уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 1 года.

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Золотой унитаз и миллионные взятки: реакция общественности на задержание главы ГИБДД Ставрополья
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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