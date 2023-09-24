Пьяный водитель на ровном месте устроил смертельное ДТП в Архангельске

Трагический случай произошел минувшей ночью по адресу № 30 на улице Почтовый тракт в областной столице. По предварительной информации, мужчина 1983 года рождения находился за рулем "Лады", двигаясь со стороны Ленинградского проспекта, когда не справился с управлением транспортным средством, выехал на тротуар и столкнулся с деревом.

Фото: ФАН

В результате аварии и водитель, и 45-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и впоследствии были госпитализированы. К сожалению, женщина скончалась несколько часов спустя, находясь в больнице.

Было установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время полиция проводит расследование инцидента, и все обстоятельства, связанные с аварией, выясняются. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 12 лет.

Кроме того, в отношении мужчины было возбуждено административное производство по нескольким статьям Кодекса Российской Федерации сюда входит плата за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Если его признают виновным, ему может грозить административный штраф в размере 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Предварительной причиной смертельной аварии на трассе Архангельск-Северодвинск стал пьяный водитель