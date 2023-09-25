Во время пиротехнического представления в Москве получили травмы два зрители

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во время пиротехнического шоу в Москве салют случайно достиг двух зрителей, что привело к их травмам.

Фото: openverse.org

Согласно сообщениям СМИ, в ходе шоу, проводившегося в "Парке киноприключений Мастера Панина", один из пиротехнических зарядов, который должен был быть направлен вверх, по ошибке оказался направленным в сторону зрителей.

Женщина получила ожоги головы и шеи, в то время как у мужчины диагностировали ушибленную рану щеки и ожог, пишет URA.Ru. Из-за отсутствия скорой помощи на мероприятии, им пришлось ждать помощи более получаса. Женщину госпитализировали в НИИ имени Склифосовского для надлежащего лечения.

Ранее мы сообщали, что в Ставрополе День города вовсе прошёл без салютов.

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