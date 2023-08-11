В Ставрополе День города пройдёт без салютов и масштабного празднования

0:54 Your browser does not support the audio element. Россия Юг Ставрополь

В Ставрополе празднование Дня города и края в этом году пройдет в сдержанном ключе, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал мэра города. Праздник, назначенный на 16 сентября, обойдется без грандиозных шоу и фейерверков, а будет выдержан в более скромной и патриотичной тематике.

Фото: fotokto.ru

В этом году исполняется 246 лет со дня основания Ставрополя, когда была создана Азово-Моздокская оборонительная линия, положившая начало истории города.

Ранее глава краевого министерства по делам молодежи Вячеслав Коршун сообщил журналистам о проходящем конкурсе на лучшую песню, посвященную Ставропольскому краю или городу Ставрополю. Победитель получит возможность профессиональной записи, а композиция будет включена в плейлист городского светомузыкального фонтана.

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