Двухлетний мальчик погиб после падения с девятого этажа в Южном Бутове

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двухлетний мальчик упал с девятого этажа дома на Изюмской улице и скончался, как сообщает телеграмм-канал столичной прокуратуры.

Фото: Openverse

В момент несчастного случая в квартире присутствовали мать и отец малыша. Заместитель Зюзинского межрайонного прокурора Григорий Романов руководит работой правоохранительных органов на месте происшествия.

Прокуратура стремится установить все детали и причины этой трагедии, а также отследить ход и результаты проводимой по этому случаю проверки, сообщает M24.

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