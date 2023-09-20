Братья из Свердловской области в один день погибли в зоне СВО

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Новая Ляля Свердловской области прошли похороны двух братьев, Андрея и Ильи Зориных, которые погибли в один день во время боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО).

Фото: openverse.org

Как сообщает E1.RU, 36-летний Андрей был оператором отделения противотанковых ракет, а его 34-летний брат Илья выполнял обязанности старшего разведчика. Отмечается, что их не стало 6 сентября 2023 года. Братья похоронены рядом на местном кладбище.

По информации портала, мужчины отправились в зону СВО в качестве добровольцев.

Их родственники сообщили, что Андрей и Илья всегда сохраняли близкие отношения. Они учились в одной школе, а затем в одном училище. Кроме того, мужчины вместе решили принять участие в спецоперации. Оба брата были женаты.

Ранее стало известно, что жители Свердловской области стали получать повестки из военных комиссариатов. Как оказалось, это не связано с частичной мобилизацией.