Жителям Свердловской области начали приходить повестки из военкоматов. Мужчины должны явиться в территориальный орган Минобороны РФ по месту своего проживания. Об этом сообщает уральский портал Е1, ссылаясь на отзывы читателей.
Повестки, получаемые жителями региона, не связаны с мобилизацией или спецоперацией России на Украине. Однако граждане обеспокоены данными действиями военкоматов.
"В настоящий момент новая мобилизация начинается опять? Повестка пришла другу, двое детей", — процитировало издание жительницу региона.
Пресс-служба Центрального военного округа разъяснила ситуацию, заявив о проведении стандартной процедуры проверки данных граждан.
"Уточнение данных военкоматами проводится на постоянной основе", — высказался о причине рассылки повесток источник в ведомстве.
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