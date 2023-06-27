Е1: в Свердловской области военкоматы начали рассылать повестки

0:56 Your browser does not support the audio element. Общество

Жителям Свердловской области начали приходить повестки из военкоматов. Мужчины должны явиться в территориальный орган Минобороны РФ по месту своего проживания. Об этом сообщает уральский портал Е1, ссылаясь на отзывы читателей.

Фото: t.me/newsfrol

Повестки, получаемые жителями региона, не связаны с мобилизацией или спецоперацией России на Украине. Однако граждане обеспокоены данными действиями военкоматов.

"В настоящий момент новая мобилизация начинается опять? Повестка пришла другу, двое детей", — процитировало издание жительницу региона.

Пресс-служба Центрального военного округа разъяснила ситуацию, заявив о проведении стандартной процедуры проверки данных граждан.

"Уточнение данных военкоматами проводится на постоянной основе", — высказался о причине рассылки повесток источник в ведомстве.

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Кто получит электронные повестки?