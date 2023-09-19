Задержана мать 10-месячного ребёнка, убитого на юго-востоке Москвы

По факту насильственной смерти 10-месячного младенца на юго-востоке Москвы запущено расследование уголовного дела. Об сообщили в СК РФ.

Фото: Openverse

По словам помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, оперативники уже задержали мать ребёнка. Женщина проходит в качестве подозреваемой по делу. Её планируется направить на медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизу.

Как отметили в прокуратуре Москвы, в суде будет рассмотрен вопрос о возможном аресте матери погибшего младенца.

Ранее стало известно, что в одной из московских квартир на Таганрогской было найдено тело задушенного ребёнка. Следователи подтвердили насильственную смерть несовершеннолетнего. Обстоятельства трагедии выясняются.