По факту насильственной смерти 10-месячного младенца на юго-востоке Москвы запущено расследование уголовного дела. Об сообщили в СК РФ.
По словам помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, оперативники уже задержали мать ребёнка. Женщина проходит в качестве подозреваемой по делу. Её планируется направить на медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизу.
Как отметили в прокуратуре Москвы, в суде будет рассмотрен вопрос о возможном аресте матери погибшего младенца.
Ранее стало известно, что в одной из московских квартир на Таганрогской было найдено тело задушенного ребёнка. Следователи подтвердили насильственную смерть несовершеннолетнего. Обстоятельства трагедии выясняются.
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