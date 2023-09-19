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В московской квартире обнаружили тело задушенного младенца

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Происшествия

На юго-востоке Москвы в одной из квартир найдено тело задушенного ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В московской квартире обнаружили тело задушенного младенца
Фото: Openverse

Как пояснили в ведомстве, 10-месячный мальчик был обнаружен в квартире на Таганрогской. Следователи выявили признаки насильственной смерти. По их словам, пострадавший скончался из-за удушения.

К месту ЧП направили следователей и криминалистов. Они установят полную картину случившегося.

Прокуратура Москвы в Telegram-канале отмечает, что, предварительно, ребёнок был задушен собственной матерью.

Ранее жительница Екатеринбурга насмерть придавила младенца во время сна. Женщина утверждает, что это произошло случайно, однако её всё равно могут привлечь к уголовной ответственности за причинение смерти по неосторожности.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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