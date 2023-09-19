На юго-востоке Москвы в одной из квартир найдено тело задушенного ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Как пояснили в ведомстве, 10-месячный мальчик был обнаружен в квартире на Таганрогской. Следователи выявили признаки насильственной смерти. По их словам, пострадавший скончался из-за удушения.
К месту ЧП направили следователей и криминалистов. Они установят полную картину случившегося.
Прокуратура Москвы в Telegram-канале отмечает, что, предварительно, ребёнок был задушен собственной матерью.
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