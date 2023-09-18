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Калифорнийка лишилась конечностей, съев заражённую плотоядной бактерией рыбу

2:37
Происшествия

Заразиться так называемыми плотоядными бактериями сейчас стало одним из реальных медицинских рисков для многих людей. Однако немногие осведомлены о том, что иногда, чтобы быть заражённым, достаточно просто съесть обычную рыбу, приобретённую на рынке.

Калифорнийка лишилась конечностей, съев заражённую плотоядной бактерией рыбу
Фото: openverse

Примечательно, что для этого не обязательно путешествовать в страны с сомнительными санитарно-гигиеническими нормами. Это может случиться и в штате Калифорния. Примером этого стал случай 40-летней Лауры Барахас, привлекательной и успешной жительницы Сан-Хосе, которая в августе 2023 года отправилась на местный рынок и приобрела свежую тилапию.

Тилапия представляет собой обширный род рыб, множество его видов обитают в жарких странах, сообщает paranormal-news.ru. Однако они довольно несложны в приготовлении на кухне, потому за последние десятилетия распространились и в Соединённых Штатах. Тилапия считается ценным продуктом для здоровья и является низкокалорийным.

Лаура приготовила рыбу (метод приготовления не уточнён) и поела её. Однако через неделю у неё начались проблемы со здоровьем. После госпитализации в больницу у нее обнаружили заражение бактерией Vibrio Vulnificus — одной из наиболее опасных плотоядных бактерий, которая может привести к смерти человека всего за несколько дней.

В США начали выявлять заражение Vibrio Vulnificus через пищу только с 1976 года, и чаще всего люди заражались, употребляя сырые устрицы или мидии. Однако число случаев заражения этой бактерией через пищу увеличилось в восемь раз, возможно, из-за изменений климата или других факторов.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, у Лауры начали развиваться симптомы сепсиса. Ступни стали полностью черными, нижняя губа также почернела, начались проблемы с почками.

На прошлой неделе Лауре пришлось ампутировать все четыре конечности. Она выжила, но сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Это было настоящим испытанием для всех нас. Ужасно. Это могло случиться с любым из нас", — говорит Анна Мессина, подруга Лауры.

В настоящее время в США каждый год регистрируется около 150-200 случаев заражения бактерией Vibrio Vulnificus, и каждый пятый пациент умирает.

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КАК УБИТЬ всех возможных ПАРАЗИТОВ В РЫБЕ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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