В Красноярском крае осудили мужчин, изнасиловавших и бросивших под поезд приятеля

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярском крае четверых мужчин задержали и осудили за то, что они избили и надругались над своим знакомым, а затем бросили его под поезд.

Фото: Openverse.org

Всё случилось ночью 22 сентября прошлого года в населённом пункте Козулька. Пятеро знакомых собрались в одной квартире и в определенный момент начали конфликтовать. После этого четверо молодых людей, которые уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности, жестоко избили пятого участника группы, используя руки, ноги и дверь от тумбы.

Затем двое из них поочерёдно совершили сексуальные действия в отношении пострадавшего. После этого 27-летний молодой человек скончался, сообщает prmira.ru. Чтобы утаить преступление, подозреваемые доставили тело пострадавшего к железнодорожным путям и поместили его на пути, где его затем задел грузовой поезд.

В итоге этих событий мужчин были признаны виновными в совершении убийства в группе и насильственных сексуальных действий (согласно статье 132 части 2 пунктам "ж" и "к" Уголовного Кодекса Российской Федерации). Им были назначены следующие наказания: от 14 до 19 лет и 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на один год. Их наказание будет отбываться в исправительных колониях строгого и особого режимов.

В пользу потерпевших отсудили 1 миллион рублей.

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