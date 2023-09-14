В США занимавшийся сёрфингом мужчина пережил нападение акулы и попал в больницу. Об этом сообщает WESH.
38-летний мужчина столкнулся с хищником в заливе города Нью-Смирна-Бич, штат Флорида, утром 12 сентября. В момент нападения американец находился в воде после того, как поймал волну, и в это время на него напала акула.
Хищная рыба укусила сёрфера в правую щеку между его ухом и глазом. Пострадавший был доставлен в больницу и выписан вечером того же дня. Серьёзных травм мужчина не получил.
Сёрфер по имени Рон Робинсон наблюдал, как американца увозили на машине скорой помощи в медицинское учреждение. Он отметил, что в большинстве случаев акулы нападают на людей из-за того, что они пугают их, прыгая в воду. В таких ситуациях хищник реагирует на испуг нападением. По мнению местных жителей и экспертов, акулы чаще всего нападают на людей, так как ошибочно принимают их в воде за рыб.
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