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В Египте на девушку напала акула и откусила её руку

1:04
Происшествия

Акула вновь напала на человека в Египте. Инцидент произошёл на курорте Дахаб. Один из свидетелей поделился деталями происшествия в интервью с Телеканалом "360". По его словам, девушка пострадала от укуса хищной рыбы, и, вероятно, она потеряла руку.

В Египте на девушку напала акула и откусила её руку
Фото: Openverse

Согласно рассказу туриста, инцидент произошёл недалеко от отеля "Лагуна", где девушка купалась вместе со своим спутником. Очевидцы сначала приняли акулу за тунца, но затем услышали крики и шум. Парень вытащил девушку на берег, она была без сознания.

"С рукой что-то непонятное. Есть подозрения, что акула до локтя руку откусила. Пострадавшую сразу работники отеля унесли. В Дахабе есть первая помощь, потом — в Шарм-эль-Шейх", — рассказал собеседник.

По словам свидетеля, после инцидента охотились на акулу с гарпуном, но она ушла на глубину.

"Ждут, когда сплывёт. Откроют ли воду завтра — неизвестно", — добавил он.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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