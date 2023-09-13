Акула вновь напала на человека в Египте. Инцидент произошёл на курорте Дахаб. Один из свидетелей поделился деталями происшествия в интервью с Телеканалом "360". По его словам, девушка пострадала от укуса хищной рыбы, и, вероятно, она потеряла руку.
Согласно рассказу туриста, инцидент произошёл недалеко от отеля "Лагуна", где девушка купалась вместе со своим спутником. Очевидцы сначала приняли акулу за тунца, но затем услышали крики и шум. Парень вытащил девушку на берег, она была без сознания.
"С рукой что-то непонятное. Есть подозрения, что акула до локтя руку откусила. Пострадавшую сразу работники отеля унесли. В Дахабе есть первая помощь, потом — в Шарм-эль-Шейх", — рассказал собеседник.
По словам свидетеля, после инцидента охотились на акулу с гарпуном, но она ушла на глубину.
"Ждут, когда сплывёт. Откроют ли воду завтра — неизвестно", — добавил он.
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