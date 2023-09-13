В Египте на девушку напала акула и откусила её руку

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Акула вновь напала на человека в Египте. Инцидент произошёл на курорте Дахаб. Один из свидетелей поделился деталями происшествия в интервью с Телеканалом "360". По его словам, девушка пострадала от укуса хищной рыбы, и, вероятно, она потеряла руку.

Фото: Openverse

Согласно рассказу туриста, инцидент произошёл недалеко от отеля "Лагуна", где девушка купалась вместе со своим спутником. Очевидцы сначала приняли акулу за тунца, но затем услышали крики и шум. Парень вытащил девушку на берег, она была без сознания.

"С рукой что-то непонятное. Есть подозрения, что акула до локтя руку откусила. Пострадавшую сразу работники отеля унесли. В Дахабе есть первая помощь, потом — в Шарм-эль-Шейх", — рассказал собеседник.

По словам свидетеля, после инцидента охотились на акулу с гарпуном, но она ушла на глубину.

"Ждут, когда сплывёт. Откроют ли воду завтра — неизвестно", — добавил он.

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